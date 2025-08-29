PIB do Canadá encolhe 1,6% na taxa anualizada do 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá encolheu a uma taxa anualizada de 1,6% no segundo trimestre de 2025, informou a Statcan, a agência de estatísticas do país. Analistas ouvidos pela FactSet previam queda de 0,5% no período.

Na comparação trimestral, o PIB canadense caiu 0,4%.