PIB de Portugal cresce 0,6% no segundo trimestre ante o anterior, confirma 2ª estimativa

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal cresceu 0,6% no segundo trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, de acordo com segunda estimativa divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta sexta-feira, 29. Na comparação anual, o PIB português teve expansão de 1,9% entre abril e junho. Os resultados confirmaram a leitura preliminar do indicador.

