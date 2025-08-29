Ouro fecha dia em alta e sobe na semana, impulsionado por incerteza da independência do Fed

O metal com vencimento em dezembro encerrou em alta de 1,2%, a US$ 3.516,10 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex). Na semana, o metal subiu 2,86%; no mês, o avanço foi de 4,24%.

O ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 29, impulsionado por maior demanda pelo metal dourado diante das expectativas para que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) corte as taxas de juros na reunião de setembro. Nesta semana, o metal precioso também recebeu suporte do ambiente de incertezas em relação à independência do BC americano, após a disputa entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e a diretora do Fed Lisa Cook.

No período da manhã, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, em inglês) dos EUA - medida preferida de inflação do Fed - avançou em linha com projeções, e o mercado aumentou ligeiramente as chances de o BC norte-americano cortar os juros já na próxima reunião, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group. Cortes nos juros costumam beneficiar os preços do ouro.

Na avaliação da FxPro, a alta do ouro reflete os sinais do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre um corte de juros nos EUA; a pressão política sem precedentes da Casa Branca sobre o banco central do país; e os níveis persistentemente altos de tensão geopolítica.

Ainda segundo a corretora, a imposição de tarifas de 50% contra a Índia por Trump corre o risco de aprofundar as divisões internacionais, além de incentivar o processo de desdolarização, o que deve impulsionar os preços do ouro.

De acordo com o Commerzbank, a situação entre Trump e Cook está impulsionando uma fuga para ativos de refúgio, como o ouro. "Ainda assim, é improvável que o ouro sustente sua quebra da faixa de negociação recente", acrescenta.