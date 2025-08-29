Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Logo será hora de recalibrar política monetária para refletir economia, diz dirigente do Fed

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Para a presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, "logo será hora de recalibrar a política monetária para refletir melhor a nossa economia". Em publicação feita no LinkedIn, Daly ainda situa que ambos os lados do duplo mandato do banco central americano, pleno emprego e estabilidade de preços, estão "em tensão" no momento.

"As tarifas estão pressionando a inflação para cima e o mercado de trabalho está mostrando sinais de desaceleração", escreveu Daly.

Ela ainda declarou acreditar que os aumentos de preços causados pela política comercial americana serão "pontuais".

Ainda sobre a elevação pontual ou não dos preços diante de sobretaxas, Daly ressaltou que "levará um tempo até termos certeza disso". "Mas não podemos esperar por uma certeza absoluta sem correr o risco de prejudicar o mercado de trabalho", concluiu.

EUA

