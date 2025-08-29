Logo será hora de recalibrar política monetária para refletir economia, diz dirigente do Fed

Para a presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, "logo será hora de recalibrar a política monetária para refletir melhor a nossa economia". Em publicação feita no LinkedIn, Daly ainda situa que ambos os lados do duplo mandato do banco central americano, pleno emprego e estabilidade de preços, estão "em tensão" no momento.

"As tarifas estão pressionando a inflação para cima e o mercado de trabalho está mostrando sinais de desaceleração", escreveu Daly.