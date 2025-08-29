Ibovespa ignora queda em NY e acumula ganho de 6,5% na reta final do mês

O Ibovespa abriu no zero a zero nesta sexta-feira, 29, na faixa dos 141 mil pontos, mas logo ganhou força, apesar dos sinais distintos no exterior. O petróleo e os mercados de ações internacionais caem no último pregão de agosto, enquanto o minério subiu 0,77% hoje em Dalian. Além de focarem no índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, informado há pouco e em linha com o esperado, investidores monitoram a crise no Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e a autorização da aplicação da lei de reciprocidade pelo governo brasileiro contra os EUA, diante da falta de chance de negociação com o presidente norte-americano, Donald Trump. A decisão pode elevar a tensão entre os dois países.

Mesmo que o avanço do minério seja insuficiente para empolgar o Índice Bovespa, este deverá terminar o mês com a maior valorização desde março. Até agora, acumula ganho mensal de quase 6,5% no mês. Na semana, sobe perto de 3%. Hoje, o recuo dos mercados acionários nos Estados Unidos ocorre após o recorde do Dow Jones e do S&P 500 na sessão regular na véspera, e enquanto avaliam dados da inflação medida pelo PCE dos EUA, que poderá ajustar apostas de corte de juros no país. Ontem, na mesma linha de avanço, o principal indicador da B3 fechou com alta de 1,32%, aos 141.049,20 pontos, pela segunda vez na faixa dos 141 mil, após marca inédita intraday aos 142.138,27 pontos, refletindo expectativas de cortes da Selic e de mudança na gestão presidencial em 2026. A valorização ocorreu apesar da operação Carbono Oculto, que mobilizou a Polícia Federal, Receitas Estadual e Federal na manhã de quinta-feira na Avenida Faria Lima, movimentou o coração financeiro do País, mirando ainda o setor de combustíveis. A visão de especialistas é de impacto restrito nos mercados, embora o assunto deva continuar sendo monitorado. De olho numa maior vigilância, a partir de hoje a Receita Federal passará a enquadrar fintechs como instituições financeiras.

Conforme Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos, o Brasil tem "grudado" no otimismo internacional recente, que levou a recordes em Nova York, a despeito de alguns fatores negativos como a mega operação da polícia ontem na Faria Lima, famoso centro financeiro do País, de olho em suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado. Correia cita como positivo novos sinais de desaceleração da inflação brasileira no Focus e de alternância de poder na Presidência do Brasil em 2026, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se destacando em pesquisa eleitoral. "É o queridinho do mercado, e o mercado acredita que ele tem uma grande possibilidade de vencer o Lula, se ele for o candidato à reeleição", diz. Há instantes foram informados os números da inflação PCE dos EUA - medida preferida do Fed. Apesar de terem ficado como o previsto, vieram altos e reforçam cautela, pois a taxa está acima da meta de 2%. Ainda assim, "não deve alterar a aposta majoritária de corte dos juros na próxima reunião do Fed, em 17 de setembro, o que foi defendido na noite de ontem pelo dirigente Chistopher Waller, que já havia votado pela redução no encontro passado. De todo modo, a inflação ainda distante da meta de 2% corrobora a avaliação de um "corte hawish", com a manutenção de um discurso cauteloso da instituição", avalia em nota Silvio Campos Neto, economista sênior e sócio da Tendências Consultoria.