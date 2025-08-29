Huawei recua em lucro, avança em receita e diz que empresa já é 'independente dos EUA'

Em fevereiro, a empresa anunciou parceria com a SAIC, uma das maiores montadoras estatais da China, para lançar uma nova marca de veículos elétricos.

O lucro líquido da chinesa Huawei Technologies no primeiro semestre do ano recuou para 37,05 bilhões de yuans (cerca de US$ 5,20 bilhões), ante 54,64 bilhões de yuans (cerca de US$ 7,65 bilhões) no mesmo período do ano anterior, segundo números divulgados nesta sexta-feira, 29, pela empresa. Já receita avançou 3,9% na comparação anual, para 427,04 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 60 bilhões).

A Huawei divulga alguns números financeiros não auditados ao longo do ano e publica um relatório anual auditado mais detalhado a cada primavera local. No primeiro semestre, não forneceu dados segmentados por área de negócios.

Segundo o South China Morning Post, Tao Jingwen, presidente do Departamento de Gestão de Qualidade, Processos de Negócios e Tecnologia da Informação da Huawei, sinalizou que a empresa "já construiu um ecossistema totalmente independente dos EUA".

Para ele, o país já praticamente superou restrições tecnológicas impostas pelos americanos.

A Huawei foi incluída na "lista proibida" comercial de Washington em maio de 2019.