Etanol e diesel sobem em agosto em São Paulo, mostra pesquisa; gasolina aditivada cai
Os preços dos combustíveis apresentaram comportamentos distintos na cidade de São Paulo em agosto, segundo levantamento do Sem Parar, plataforma de soluções para carros. No mesmo mês em que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) apontou deflação de 0,14%, após avanço de 0,33% em julho, observou-se avanço nos valores do etanol e diesel, e queda no preço da gasolina.
O diesel comum liderou a alta com aumento de 1,3% e passou de R$6,10 para R$6,18 e o aditivado avançou 0,7% indo de R$ 6,14 para R$ 6,18. Tanto o etanol comum quanto o aditivado registraram leve alta de 0,6%. O preço do comum subiu de R$ 3,91 para R$ 3,93, enquanto o aditivado foi de R$ 4,49 para R$ 4,52.
A gasolina aditivada teve queda de 0,5%, passando de R$ 6,49 para R$ 6,46. Seguida pela gasolina comum que não registrou variação mantendo R$ 5,93.
Preços variam entre as regiões
O levantamento do Sem Parar também mostrou variação nos preços de combustíveis entre diferentes regiões da capital paulista em agosto, com diferenças de até R$ 0,83 por litro entre as zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.
O diesel aditivado registrou o menor preço na zona Norte, a R$ 6,01, enquanto a zona Oeste apresentou R$ 6,28. Já o Diesel comum variou de R$ 5,87 na zona Leste e R$ 6,47 na zona Sul.
O etanol aditivado foi encontrado a R$ 4,22 na zona Norte e chegou a R$ 4,91 na zona Oeste. O etanol comum manteve o menor preço na zona Norte, a R$ 3,69, e atingiu R$ 4 nas zonas Leste, Oeste e Sul.
A gasolina aditivada variou de R$ 5,86 na zona Norte e R$ 6,69 na zona Sul. Já a gasolina comum apresentou a menor preço na zona Norte, a R$ 5,51, e a maior na zona Sul, R$ 6,07.
A análise se baseia em mais de 19 milhões de litros abastecidos na capital paulista no período entre julho e agosto de 2025.