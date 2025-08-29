Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dívida Líquida chegou ao maior nível da série histórica em julho, com 63,7% do PIB, diz BC

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A dívida líquida do setor público consolidado (DLSP) chegou ao pico da série histórica do Banco Central em julho, disse nesta sexta-feira, 29, o chefe do Departamento de Estatísticas da autarquia, Fernando Rocha, em uma entrevista coletiva sobre as estatísticas fiscais do mês passado.

A DLSP como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,8 ponto porcentual entre junho e julho, de 62,9% para 63,7%.

Ao todo, o déficit primário do mês passado adicionou 0,5 ponto à razão, e o pagamento de juros, outros 0,9 ponto. A variação cambial retirou 0,3 ponto, e o crescimento do PIB, 0,4 ponto.

