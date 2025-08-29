Déficit nominal do setor público soma R$ 175,576 bilhões em julho, revela BC

O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 175,576 bilhões em julho, após um rombo de R$ 108,107 bilhões em junho, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 29. Em julho de 2024, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 101,472 bilhões. O déficit nominal do setor público atingiu R$ 570,213 bilhões, ou 7,86% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano. Em 12 meses, soma R$ 968,491 bilhões, ou 7,86% do PIB.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública. O governo central teve déficit nominal de R$ 155,681 bilhões no mês passado. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 17,325 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 2,570 bilhões. Gasto com juros O setor público consolidado teve resultado negativo de R$ 109,009 bilhões com juros em julho, após um rombo de R$ 61,016 bilhões em junho, informou o Banco Central.