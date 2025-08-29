CPI da Alemanha (preliminar) sobe 2,2% na comparação anual de agosto

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha teve alta de 2,2% em agosto, acelerando em comparação ao avanço de 2% registrado em julho, segundo levantamento preliminar divulgado nesta sexta-feira, 29, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 2,1%. Em relação a julho, o CPI alemão subiu 0,1%. Neste caso, a previsão era de estabilidade (0%).