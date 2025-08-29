Conselho da Petrobras aprova nome de indicado pelo governo

Pogliese substituirá Pietro Mendes, que deixou a presidência do conselho para assumir uma diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador da indústria do petróleo, vinculado ao MME.

O conselho de administração é um órgão colegiado de orientação e direção superior, responsável pela definição das estratégias da empresa. É composto por, no mínimo, sete e, no máximo, 11 integrantes.

Fazem parte do conselho indicações do acionista controlador (governo federal), acionistas minoritários e um representante eleito pelos funcionários da estatal.

Além de Pogliese, são da cota do governo o presidente do conselho, Bruno Moretti, a presidente da empresa, Magda Chambriard, além de Rafael Ramalho Dubeux, Renato Galuppo e José Fernando Coura.