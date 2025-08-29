Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho da Petrobras aprova nome de indicado pelo governo

Conselho da Petrobras aprova nome de indicado pelo governo

Autor Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Autor
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Petrobras informou nesta sexta-feira (29) que o Conselho de Administração da companhia aprovou a indicação de Marcelo Weick Pogliese para o colegiado. O nome de Pogliese tinha sido sugerido pelo governo na última quarta-feira (27), por meio do Ministério de Minas e Energia (MME).

Pogliese substituirá Pietro Mendes, que deixou a presidência do conselho para assumir uma diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador da indústria do petróleo, vinculado ao MME.

O conselho de administração é um órgão colegiado de orientação e direção superior, responsável pela definição das estratégias da empresa. É composto por, no mínimo, sete e, no máximo, 11 integrantes.

Fazem parte do conselho indicações do acionista controlador (governo federal), acionistas minoritários e um representante eleito pelos funcionários da estatal.

Além de Pogliese, são da cota do governo o presidente do conselho, Bruno Moretti, a presidente da empresa, Magda Chambriard, além de Rafael Ramalho Dubeux, Renato Galuppo e José Fernando Coura.

A representante eleita pelos empregados é Rosangela Buzanelli Torres. Foram indicados por minoritários Aloisio Macário Ferreira de Souza, Francisco Petros, Jerônimo Antunes e José João Abdalla Filho,

Currículo

Marcelo Pogliese é secretário especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e professor efetivo da Universidade Federal da Paraíba.

É advogado, pós-doutor em direito público pela Universidade de Santiago de Compostela (Espanha), doutor em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e mestre em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Já ocupou cargos como procurador-geral de João Pessoa, procurador-geral da Paraíba e chefe da Casa Civil do governo da Paraíba. Foi também assessor especial da presidência na Petrobras.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Petrobras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar