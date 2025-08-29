Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Camex aplica antidumping em importações de folhas metálicas de aço da China

Camex aplica antidumping em importações de folhas metálicas de aço da China

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) aplicou direito antidumping definitivo por até cinco anos sobre as às importações brasileiras de folhas metálicas de aço carbono - ligado ou não ligado, de qualquer largura com espessura inferior a 0,5 mm - provenientes da China. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O órgão também aplicou direito antidumping provisório por até seis meses às importações de resinas de polietileno - polímeros de etileno, em formas primárias, sem carga, com e sem aditivos, com e sem pigmentos - originárias do Canadá e dos Estados Unidos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

China

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar