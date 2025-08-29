Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas de NY fecham em baixa com dados aquém do esperado nos EUA e reduzem alta mensal

Bolsas de NY fecham em baixa com dados aquém do esperado nos EUA e reduzem alta mensal

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As bolsas de Nova York fecharam em queda na última sessão de agosto, após o S&P 500 e o Dow Jones renovarem recordes na quinta-feira, 28, com a piora do sentimento do consumidor nos EUA e baixa das ações relacionadas a chips ditando o movimento. Investidores também acompanharam a audiência de emergência da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, que terminou sem uma decisão.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,20%, aos 45.544,88 pontos(-0,19% na semana e +4,48% no mês). O S&P 500 caiu 0,64%, aos 6.460,26 pontos (-0,10% na semana e +3,56% no mês), e o Nasdaq recuou 1,15%, encerrando em 21.455,55 pontos (-0,19% na semana e +3,90% no mês).

Apesar do sentimento do consumidor e do PMI medido pelo ISM de Chicago abaixo do esperado, a leitura em linha da inflação PCE nos EUA manteve expectativas de corte nas taxas de juros pelo Fed em setembro - segundo a ferramenta do CME Group, as chances eram de 87,1% perto do horário de fechamento.

O diretor do BC norte-americano Christopher Waller afirmou na quinta-feira que apoiaria um corte de 25 pontos-base no próximo mês, mas sem considerar necessário um corte maior, de 50 pb. Ainda no radar da instituição monetária, o advogado de Cook, Abbe Lowell, disse que não aceitaria nenhuma situação que permitisse ao presidente Donald Trump tentar preencher a vaga da diretora enquanto o processo corre.

Entre os destaques das ações, o setor de tecnologia (-1,63%) liderou as perdas desta sexta-feira. A Marvell cedeu 18,60% após seu balanço desagradar no guidance e a Intel teve baixa de 2,33% com o Departamento de Indústria e Segurança dos EUA revogando autorizações da empresa, além da Samsung e SK Hynix, para obter equipamentos e produtos americanos na China.

Entre outras ações de chips, Nvidia e AMD recuaram 3,36% e 3,53%, respectivamente.

Na ponta positiva, a mineradora de bitcoin que se tornou uma empresa de inteligência artificial (IA), a Iren, disparou 14,93% após reportar lucros melhores do que o esperado no quarto trimestre fiscal de 2025.

Na segunda-feira, os mercados acionários permanecem fechados em NY devido ao feriado do Dia do Trabalho nos EUA.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar