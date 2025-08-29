Bolsas da Europa fecham em baixa, com inflação na zona do euro e queda de bancos em Londres

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta sexta-feira, 29, em dia marcado por dados de inflação na Europa e nos Estados Unidos. Os índices de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na zona do euro reforçaram uma visão mais restritiva pelo Banco Central Europeu (BCE), enquanto os gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) norte-americanos não alteraram muito na perspectiva para o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Em movimento semelhante ao ocorrido recentemente na Itália e na Polônia, os bancos britânicos recuaram em bloco com a possibilidade de impostos sobre o setor. A crise francesa não teve novidades, mas termina derrubando a bolsa de Paris em mais de 3% na semana.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,64%, a 550,14 pontos. Em Londres, o FTSE 100 recuou 0,32%, a 9.187,34 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,50%, a 23.919,62 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 0,76%, a 7.703,90 pontos, tombando 3,34% na semana. As cotações são preliminares. Em Londres, o Barclays caiu 2,74%, NatWest cedeu 4,93%, HSBC perdeu 0,95% e Lloyds baixou 3,38%. O movimento segue uma reportagem do Financial Times que revelou crescentes preocupação de que o governo do Reino Unido recorra à imposição de novos impostos sobre bancos para ajudar a equilibrar as contas públicas. O think tank Instituto de Pesquisa de Políticas Públicas (IPPR, na sigla em inglês) propôs que a chanceler do Tesouro do país, Rachel Reeves, use um orçamento extraordinário para tributar os juros gerados pelas reservas que as instituições bancárias mantêm no Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). O CPI na Itália, na França e na Espanha sinalizam que a inflação da zona do euro continuará oscilando em torno de 2%, na meta do BCE.