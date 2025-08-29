Após PCE, mercado deixa inalterada expectativa de corte de juros pelo Fed em setembro

O mercado financeiro manteve como probabilidade majoritária a expectativa de um corte de juros de 25 pontos-base (pb) pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, após o índice de preços de gastos com consumo (PCE, em inglês) - medida preferida de inflação do BC dos Estados Unidos - mostrar avanço em linha com projeções.

Segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance de corte em setembro subiu de 85,2% antes dos dados para 87,2%, por volta das 9h50 (de Brasília). Já a probabilidade de manutenção caiu de 14,8% a 12,8% no período.