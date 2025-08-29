Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após PCE, mercado deixa inalterada expectativa de corte de juros pelo Fed em setembro

Após PCE, mercado deixa inalterada expectativa de corte de juros pelo Fed em setembro

O mercado financeiro manteve como probabilidade majoritária a expectativa de um corte de juros de 25 pontos-base (pb) pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, após o índice de preços de gastos com consumo (PCE, em inglês) - medida preferida de inflação do BC dos Estados Unidos - mostrar avanço em linha com projeções.

Segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance de corte em setembro subiu de 85,2% antes dos dados para 87,2%, por volta das 9h50 (de Brasília). Já a probabilidade de manutenção caiu de 14,8% a 12,8% no período.

Investidores também continuam a ver uma redução acumulada de 50 pontos-base nos juros americanos até dezembro como o cenário mais provável, com aumento marginal de 48,1% a 48,3% após os dados.

A chance de corte maior, de 75 pb, se manteve em segundo lugar e subiu de 35,6% a 37,4%, enquanto a probabilidade de redução de 25 pontos-base caiu de 15% a 13,3%.

