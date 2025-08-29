Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abimapi esclarece que 50% do panetone exportado pelo Brasil vai para os EUA

Abimapi esclarece que 50% do panetone exportado pelo Brasil vai para os EUA

Tipo Notícia

A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados (Abimapi) esclareceu que mais da metade do panetone brasileiro exportado vai para os Estados Unidos, e não a metade de toda produção brasileira de panetone, conforme informação distribuída na quarta-feira, 27.

A Abimapi estima que 75% dos embarques de panetones brasileiros aos Estados Unidos estão "sob risco" em virtude do tarifaço de 50% imposto sobre produtos brasileiros importados.

Tags

EUA TRUMP

