ABBAAS: fintechs investigadas pela Polícia são exceção e não representam o setor

A Associação Brasileira de Banking as a Service (ABBAAS) divulgou nota na noite desta sexta-feira, 29, apoiando as operações da Polícia Federal e da Receita Federal que investigam o uso indevido de serviços financeiros por organizações criminosas, mas ressalta que é preciso evitar generalizações.

"As empresas investigadas são exceções e não representam o setor fintech, que atua com inovação e inclusão, dentro da legalidade", destaca nota da ABBAAS, ressaltando que as fintechs são um "ecossistema essencial à transformação financeira do Brasil".