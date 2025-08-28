UniCredit amplia participação no banco grego Alpha Bank a 26%

Em comunicado, o banco destacou que a conversão em ações físicas da parcela acima de 9,9% e a consolidação no balanço só poderão ocorrer após a conclusão dos processos de autorização regulatória em andamento.

O UniCredit anunciou que ampliou sua posição no banco grego Alpha Bank. A instituição informou ter firmado instrumentos financeiros adicionais relativos a uma participação de cerca de 5%, elevando sua fatia total para aproximadamente 26%.

Segundo a própria nota, o consenso de analistas projeta que a participação no Alpha deve gerar lucro líquido de cerca de 244 milhões de euros em 2026 "e crescer significativamente a partir daí" - recursos que serão devolvidos aos acionistas conforme a política de distribuição vigente.

Ainda de acordo com o comunicado, a fatia de 26% terá impacto de cerca de 65 pontos-base no índice CET1 do UniCredit, com retorno sobre investimento "de cerca de 20%, que deverá melhorar graças às iniciativas que estão sendo conduzidas em parceria pelas duas instituições".

O CEO Andrea Orcel afirmou que "nosso investimento no Alpha superou as expectativas e continua a ser uma área-chave de crescimento dentro do nosso negócio". Ele ressaltou que a parceria é "mutuamente benéfica" e trouxe ganhos para clientes e acionistas.

O UniCredit reiterou que sua prioridade segue tendo como foco o crescimento "sustentável, lucrativo e superior, além da distribuição de valor aos acionistas".