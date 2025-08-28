UE apresenta propostas para reduzir tarifas e implementar acordo comercial com os EUA

O comunicado europeu ressalta que os EUA se comprometeram a reduzir de 27,5% para 15% as tarifas sobre carros e peças europeias, "economizando mais de 500 milhões de euros em tarifas que, de outra forma, teriam sido pagas apenas em um mês de exportações".

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), apresentou nesta quinta-feira, 28, duas propostas para viabilizar a implementação da declaração conjunta com os EUA emitida na semana passada. Segundo comunicado, os textos representam "os primeiros passos nesse processo" e asseguram "alívio tarifário pelos EUA ao setor automotivo europeu, com efeito retroativo a partir de 1º de agosto".

Além disso, Washington aplicará alíquotas zero ou próximas de zero a produtos como cortiça, aeronaves e medicamentos genéricos a partir de 1º de setembro.

As medidas preveem a eliminação de tarifas sobre bens industriais americanos e a concessão de acesso preferencial ao mercado europeu para uma série de frutos do mar americanos e produtos agrícolas não sensíveis. Outra proposta estende o tratamento livre de tarifas da lagosta, agora também para a processada.

De acordo com a Comissão, as iniciativas visam "restaurar a estabilidade e a previsibilidade nas relações comerciais e de investimento entre UE e EUA, em benefício de empresas, trabalhadores e cidadãos de ambos os lados do Atlântico".

As propostas ainda precisam ser aprovadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho no âmbito do procedimento legislativo ordinário.