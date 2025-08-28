Taxas de juros recuam com dólar e mercado repercute Tarcísio à frente em pesquisa

Os juros futuros têm viés de baixa, em linha com o dólar e retornos dos Treasuries longos, com investidores à esperada do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos do segundo trimestre (9h30).

O mercado repercute pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostrando que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições de 2026.