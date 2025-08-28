Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Proporção das IFs que veem risco fiscal como mais importante sobe de 30% a 38%, mostra BC

A proporção de instituições financeiras que vê a política fiscal como principal risco à estabilidade financeira aumentou de 30% em maio para 38% em agosto, segundo a Pesquisa de Estabilidade Financeira (PEF) do Banco Central. Este passou a ser o maior risco, já que as menções ao cenário internacional caíram de 39% para 30% no período. As citações sobre inadimplência e atividade passaram de 12% para 16%.

"Continua a percepção de que os riscos principais vêm de três frentes: cenário internacional (incertezas quanto aos efeitos das medidas tarifárias dos EUA), fiscal (sustentabilidade da dívida pública e impactos da política fiscal na política monetária) e inadimplência e atividade (preocupação com a demanda externa e alto endividamento em um ambiente de taxas de juros elevadas)", diz o BC, no relatório da PEF.

Os riscos operacionais e o nível da taxa de juros doméstica, a Selic, oscilaram de 2% para 3%. Segundo a autarquia, as menções a riscos cibernéticos advindos da digitalização do sistema financeiro têm ganhado relevância. As menções aos demais riscos, por sua vez, caíram de 15% para 10% no mesmo período de tempo.

O índice de confiança no Sistema Financeiro Nacional (SFN) caiu de 75,0 para 74,45 pontos, mas permanece elevado, segundo o BC. Para 90% dos respondentes, o Adicional Contracíclico de Capital Principal do Brasil (ACCPBrasil) será mantido em zero, e deveria ser mantido em zero.

