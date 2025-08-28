Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PIB dos EUA (2ª leitura) sobe 3,3% no segundo trimestre de 2025, superando previsão

PIB dos EUA (2ª leitura) sobe 3,3% no segundo trimestre de 2025, superando previsão

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos teve alta anualizada de 3,3% no segundo trimestre de 2025, de acordo com a segunda estimativa do Departamento de Comércio do país, publicada nesta quinta-feira, 28. A primeira leitura, divulgada há cerca de um mês, havia apontado avanço de 3%. A previsão de analistas consultados pela FactSet para a segunda estimativa era de aumento de 3,2%. No primeiro trimestre de 2025, o PIB dos EUA mostrou contração anualizada de 0,5%.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar