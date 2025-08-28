Petróleo fecha em alta, com tensões geopolíticas impulsionando as cotações

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 0,70% (US$ 0,45), a US$ 64,60 o barril. Já o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,80% (US$ 0,54), a US$ 67,98 o barril.

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, 28, impulsionados por tensões geopolíticas, com o cenário de acirramento de tensões se sobrepondo às perspectivas de um superávit na oferta da commodity. Ataques da Rússia à Ucrânia e declarações de dirigentes colocam ceticismo sobre os esforços diplomáticos recentes para a resolução do conflito.

Tarifas e sanções relacionadas à Rússia, juntamente com ataques às instalações petrolíferas russas, estão mantendo os preços do petróleo resilientes "apesar do iminente excesso de oferta que deve reduzir os preços, especialmente após a queima de óleo no verão do Oriente Médio para fins de resfriamento e o fim da temporada de viagens de verão", afirma Anthony Yuen, do Citi Research.

Ele atribui isso ao aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) ser menor do que o esperado, enquanto "a diversificação indiana em relação às compras de petróleo russo também pode ser maior do que o relatado".

O Citi mantém sua previsão média de preço para o Brent no terceiro trimestre em US$ 66 o barril e prevê que a referência ficará em média em US$ 63 no quarto trimestre, já que "o excesso de oferta deve começar a exercer maior impacto no equilíbrio entre oferta e demanda de petróleo até o final do ano".

A Rússia realizou um bombardeio em Kiev, com drones e mísseis, em ofensiva atingiu prédios diplomáticos da UE e do Reino Unido. A chefe de Relações Exteriores do bloco, Kaja Kallas, disse que convocará o enviado russo à UE. Por sua vez, o chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que agora está "óbvio" que o esperado encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder ucraniano, Volodimir Zelenski, não ocorrerá. Merz disse que seus gabinetes discutirão a guerra na Ucrânia "à luz do fato de que obviamente não haverá um encontro, ao contrário do que havia sido acordado na semana passada".