Orplana manifesta apoio à Operação Carbono Oculto e diz desconhecer fraudes

A Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil (Orplana) manifestou nesta quinta-feira, 28, apoio às autoridades responsáveis pela Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal contra um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Em nota enviada à reportagem, a entidade destacou que "a Orplana e seus produtores associados não tinham qualquer conhecimento sobre o esquema investigado" e reforçou que mantém um compromisso permanente com a legalidade.

Segundo a organização, valores como ética, transparência e respeito às normas são fundamentais para a credibilidade do setor sucroenergético. "Reforçamos o compromisso permanente com a ética, a legalidade e a transparência, valores indispensáveis para a credibilidade do setor sucroenergético e sua relevância para a economia nacional", afirmou.