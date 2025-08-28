Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro das Finanças da França descarta possibilidade de crise financeira no país

Agência Estado
O ministro da Economia e das Finanças da França, Eric Lombard, disse que não vê nenhum risco de crise financeira no país, ao participar de painel em evento do Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), nesta quinta-feira, dia 28.

"Não acredito em crise financeira. O país é rico, está crescendo, é administrado, está sob controle, e as empresas francesas estão fazendo seu trabalho", afirmou Lombard.

De acordo com o ministro, a França não tem dificuldade em financiar a própria economia e ressaltou que o déficit público será reduzido para 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB) até o final do ano, como planejado.

