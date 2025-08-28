Hong Kong multa Deutsche Bank em US$ 3 milhões por violações regulatórias

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC, na sigla em inglês) de Hong Kong multou o Deutsche Bank em 23,8 milhões dólares de Hong Kong (US$ 3,05 milhões) por violações regulatórias, incluindo a cobrança excessiva de clientes em taxas de gestão; atribuição incorreta de classificações de risco de produtos; e falha em divulgar relações de banco de investimento em certos relatórios de pesquisa.

A medida, divulgada em comunicado nesta quinta-feira, 28, acontece após investigações desencadeadas por relatos feitos pelo próprio banco alemão entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023. Após a investigação, a SFC considera que a instituição bancária falhou em agir com a devida habilidade, cuidado e diligência, no melhor interesse de seus clientes e na integridade do mercado e em garantir que quaisquer representações feitas e informações fornecidas aos seus clientes sejam precisas e não enganosas.