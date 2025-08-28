Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hochschild Mining corta guidance com projeção fraca para Mara Rosa no Brasil

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Hochschild Mining anunciou a revisão para baixo de suas projeções de produção em 2025, após dificuldades operacionais na mina de ouro Mara Rosa, em Goiás. No comunicado, a companhia reconhece que o ativo brasileiro enfrentou "problemas operacionais" e que o guidance precisou ser ajustado.

A meta anual de Mara Rosa foi cortada para 35.000 a 45.000 onças (antes: 94.000 a 104.000 onças), o que derrubou também a projeção consolidada do grupo para 291.000 a 319.000 onças equivalentes de ouro (antes: 350.000 a 378.000 onças). Como efeito, os custos all-in sustaining foram revistos para cima, passando a US$ 1.980 a US$ 2.080 por onça equivalente de ouro (antes: US$ 1.587 a US$ 1.687).

Segundo o relatório, a operação brasileira foi afetada por chuvas sazonais mais intensas que o habitual e problemas de desempenho de contratados, além de falhas no sistema de filtragem. A companhia suspendeu temporariamente o processamento para reparos e informou que "os testes na planta de processamento continuam em andamento e o desempenho dos filtros continua a melhorar".

Apesar do corte nas metas, a empresa destacou que o semestre trouxe avanços financeiros, com receita de US$ 520,0 milhões, ante US$ 391,7 milhões no primeiro semestre do ano passado e lucro antes de impostos de US$ 140,1 milhões, contra US$ 69,4 milhões no mesmo período do ano anterior. O Ebitda ajustado cresceu 27%, para US$ 224,5 milhões.

O comunicado ressalta que, embora a planta de Mara Rosa opere abaixo da capacidade até pelo menos 2026, a empresa afirma estar confiante em "construir um negócio mais forte e resiliente - um que esteja bem posicionado para crescimento sustentável e sucesso de longo prazo".

