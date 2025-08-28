Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Feira de empregabilidade oferta mais vagas a alunos do Geração Tech

A expectativa é que o público seja de mais de 1.500 pessoas. Evento será presencial na Fiec
Autor Maria Clara Moreira
Tipo Notícia

Com a expectativa de reunir mais de 1.500 pessoas, a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e o Instituto Euvaldo Lodi do Estado (IEL/CE) realizam, na próxima quarta-feira, 3 de setembro, a segunda edição de sua feira de empregabilidade, a Recruiting Day.

O evento será presencial e é voltado para os alunos do Projeto Geração Tech, promovido pelas entidades, que ao todo, já ofereceram formação gratuita em Desenvolvimento Full Stack para cerca de 2.700 pessoas. Confira mais abaixo o horário e o endereço completo.

Segundo a Adece e o IEL, o objetivo será promover conexões diretas entre empresas instaladas no Ceará e talentos locais na área de tecnologia.

Na ocasião, as companhias poderão participar da feira por meio três modalidades: com estande para divulgação de vagas e captação de currículos, como visitantes e como patrocinadoras.

Dentre as confirmadas estão a Solar Coca Cola e a Globalweb, que irão oferecer mais de 135 vagas de emprego.

A CEO da Globalweb, Bruna Boner, reforça que o evento é uma oportunidade tanto para as empresas quanto para os candidatos.

“Acreditamos que esse encontro é essencial para aproximar profissionais qualificados das empresas que buscam inovação e crescimento”, explica.

Recruiting Day: Veja onde e como será a feira de empregabilidade

A feira ocorrerá na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), localizada na avenida Barão de Studart, número 1980, no bairro Aldeota, das 14h às 20h. O período de inscrições para a participação já foi encerrado.

A programação do evento contará com atividades, como entrevistas e dinâmicas de grupo para seleção de talentos por empresas expositoras; palestras sobre o setor de tecnologia e um desafio exclusivo para alunos Geração Tech.

Serviço

O que: Recruiting Day - 2ª edição
Quando: Quarta-feira, 3 de setembro de 2025, das 14h às 20h
Onde: Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) - Avenida Barão de Studart, 1980 - Aldeota

