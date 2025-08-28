Feira de empregabilidade oferta mais vagas a alunos do Geração Tech

O evento ocorrerá na presencialmente na Fiec / Crédito: José Sobrinho/ Fiec

Com a expectativa de reunir mais de 1.500 pessoas, a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e o Instituto Euvaldo Lodi do Estado (IEL/CE) realizam, na próxima quarta-feira, 3 de setembro, a segunda edição de sua feira de empregabilidade, a Recruiting Day. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O evento será presencial e é voltado para os alunos do Projeto Geração Tech, promovido pelas entidades, que ao todo, já ofereceram formação gratuita em Desenvolvimento Full Stack para cerca de 2.700 pessoas. Confira mais abaixo o horário e o endereço completo.

A CEO da Globalweb, Bruna Boner, reforça que o evento é uma oportunidade tanto para as empresas quanto para os candidatos. “Acreditamos que esse encontro é essencial para aproximar profissionais qualificados das empresas que buscam inovação e crescimento”, explica. Recruiting Day: Veja onde e como será a feira de empregabilidade A feira ocorrerá na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), localizada na avenida Barão de Studart, número 1980, no bairro Aldeota, das 14h às 20h. O período de inscrições para a participação já foi encerrado.