Dólar recua com alívio em Treasuries longos e de olho em dados dos EUA

O dólar recua na manhã desta quinta-feira, 28, acompanhando o alívio nos rendimentos dos Treasuries longos e da divisa americana frente outras rivais e moedas emergentes. Investidores aguardam dados que devem balizar as expectativas para os próximos passos do Federal Reserve (Fed), como a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) e da inflação PCE dos EUA no segundo trimestre, além de pedidos de auxílio-desemprego semanais, todos às 9h30.

Internamente, pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostra que a aprovação do presidente Lula caiu 2,3 pontos porcentuais, de 50,2% para 47,9%, interrompendo a tendência de alta observada desde junho. A desaprovação chegou a 51,0%. Na sondagem, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno, com 48,4% contra 46,6%, empate técnico no limite da margem de erro. Lula também empata com Jair Bolsonaro, ambos com 48,3%.