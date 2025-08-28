Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dell apresenta guidance misto para período atual após superar meta do 2º trimestre

Autor Agência Estado
A Dell Technologies superou as expectativas para seu segundo trimestre fiscal nesta quinta-feira, 28, mas ofereceu um guidance misto para o período atual.

A fabricante de computadores com sede em Round Rock, Texas, obteve um lucro ajustado de US$ 2,32 por ação sobre vendas de US$ 29,78 bilhões no trimestre encerrado em 1º de agosto. Analistas consultados pela FactSet esperavam que a Dell ganhasse US$ 2,29 por ação sobre vendas de US$ 29,02 bilhões.

Para o trimestre atual, seu terceiro trimestre fiscal, a empresa prevê um lucro ajustado de US$ 2,45 por ação sobre vendas de US$ 27 bilhões. Wall Street estava projetando ganhos de US$ 2,55 por ação sobre vendas de US$ 26,4 bilhões.

Enquanto isso, a Dell elevou suas metas para o ano fiscal completo. Agora espera ganhar um lucro ajustado de US$9,55 por ação sobre vendas de US$ 107 bilhões. Três meses atrás, previu ganhos ajustados de US$ 9,40 por ação e vendas de US$ 103 bilhões para o ano fiscal de 2026.

Às 18h55 (de Brasília), as ações da Dell caíam 5,04% no after hours de Nova York.

