CPFL Energia anuncia que alcançou 100% em matriz renovável, antecipando meta de 2030

O Grupo CPFL Energia anunciou nesta quinta-feira, 28, em evento no Ministério de Minas e Energia (MME), que sua matriz de geração de energia passou a ser 100% renovável, antecipando compromissos assumidos em seu Plano ESG 2030. Esse resultado foi atingido com o encerramento das operações da usina Epasa, na Paraíba, que representava 4% da geração da empresa. O movimento, segundo comunicado divulgado, marcou a saída definitiva da CPFL de ativos a combustíveis fósseis.

"Ao antecipar em cinco anos a meta de alcançar 100% da geração renovável, reafirmamos a seriedade dos compromissos assumidos em nosso Plano ESG 2030 e demonstramos a capacidade de avançarmos além do previsto na jornada de sustentabilidade", disse Gustavo Estrella, presidente da CPFL Energia. Conforme detalhado no evento, a CPFL passa a ter um portfólio de geração integralmente composto por hidrelétricas, eólicas, termoelétricas a biomassa e solares fotovoltaicas. Atualmente, a empresa possui 4.044 MW de capacidade instalada, sendo 60% em hidrelétricas, 35% em eólicas e 5% em biomassa e solar. Também foi detalhado que a companhia mantém em desenvolvimento um pipeline superior a 4,4 GW de projetos 100% renováveis. Em relação às emissões de gases de efeito estufa, a empresa ressaltou que há comprometimento em manter a neutralidade de carbono a partir de 2025. "Com os menores níveis de intensidade de emissões do setor elétrico brasileiro, em 2024, a CPFL já havia reduzido em 59% as emissões de gases de efeito estufa em relação à linha de base de 2021", disse a empresa, em comunicado.