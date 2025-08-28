Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confiança do Comércio cai 4,0 pontos em agosto ante julho, para 83,1 pontos, revela FGV

Autor Agência Estado
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) recuou 4,0 pontos na passagem de julho para agosto, a segunda queda consecutiva, levando o indicador ao nível de 83,1 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 28. Em médias móveis trimestrais, o Icom diminuiu 1,9 ponto em agosto.

"A confiança do comércio registra sua segunda queda consecutiva, agora mais intensa, devolvendo o avanço observado no segundo trimestre. A queda foi disseminada, sendo observada não apenas em todos os indicadores que compõem o índice, mas também de forma generalizada em todos os principais segmentos", avaliou Geórgia Veloso, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em agosto, houve piora da confiança em todos os seis principais segmentos do setor, puxada pelas avaliações sobre o futuro. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) caiu 1,7 ponto em agosto, para 86,5 pontos. O Índice de Expectativas (IE-COM) recuou 6,4 pontos, para 80,3 pontos.

"A manutenção dos componentes do índice abaixo dos 90 pontos e a queda mais intensa nas expectativas representam pontos de atenção para o setor para os últimos meses do ano. Esse quadro reflete as preocupações com o ambiente macroeconômico, com destaque para a crescente pressão do custo financeiro sobre os negócios", completou Veloso.

Entre os quesitos que compõem o IE-COM, o item que mede as perspectivas de vendas nos próximos três meses tombou 7,1 pontos, para 79,3 pontos, enquanto as expectativas sobre a tendência dos negócios nos próximos seis meses encolheram 5,4 pontos, para 82,1 pontos.

No ISA-COM, o item que avalia o volume de demanda atual teve redução de 0,6 ponto, para 88,1 pontos. As avaliações sobre a situação atual dos negócios caíram 2,7 pontos, para 85,2 pontos.

O Indicador de Desconforto do Comércio - que mede a frequência com que são citados fatores limitadores à melhoria dos negócios - subiu ao maior nível desde abril de 2022.

"Um crescente destaque do custo financeiro no Indicador sinaliza que o principal desafio dos negócios está migrando da recuperação da demanda para a gestão de sua saúde financeira", acrescentou Veloso.

A Sondagem do Comércio de agosto coletou informações entre os dias 1º e 26 do mês.

