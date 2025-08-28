Com pesquisa, Ibovespa renova recorde intradia e encerra pela 2ª vez a 141 mil

O noticiário político - em especial a novidade de o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o preferido do mercado, aparecer à frente do presidente Lula nas intenções de voto para 2026 em pesquisa AtlasIntel - colocou o Ibovespa em recorde histórico no intradia, mas não no fechamento desta quinta-feira: acima, no primeiro caso, da marca de 4 de julho, que segue como maior nível de encerramento, então aos 141.263,56 pontos. Dessa forma, ficou em segundo plano, nesta quinta a operação da Polícia Federal sobre incursões do PCC no setor de combustíveis, com respingos em empresas financeiras da Faria Lima, centro nervoso do setor no País. No melhor momento, o índice da B3 foi aos 142.138,27 pontos, novo recorde, saindo de mínima na abertura a 139.205,81 pontos, com giro nesta quinta-feira a R$ 22,7 bilhões. Ao fim, marcava ganho de 1,32%, aos 141.049,20 pontos, pela segunda vez na casa dos 141 mil, quase repetindo o nível de 4 de julho. No ano, avança 17,26%.

Na semana, avança 2,23% e no mês, faltando apenas a sessão de amanhã para o encerramento de agosto, sobe 6,00%, por enquanto a caminho de sua maior ascensão desde março, então em alta de 6,08%. Se conseguir superar esta marca, na sexta, buscará o maior ganho mensal desde agosto do ano passado, quando teve alta de 6,54% - caso avance ainda mais, rompendo a valorização vista um ano atrás, será o maior ganho para o índice desde novembro de 2023 (+12,54%). Apenas cinco dos 84 papéis que compõem a carteira Ibovespa ficaram de fora da euforia: Pão de Açúcar (-1,39%), Telefônica Brasil (-0,44%), Suzano (-0,28%), Petz (-0,26%) e BRF (-0,05%). Na ponta oposta, Magazine Luiza (+9,19%), Ultrapar (+8,08%), Vamos (+7,92%), Usiminas (+5,23%) e Vibra (+4,97%) . Entre as blue chips, destaque para as ações de grandes bancos no dia em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a Receita Federal atuará, a partir da sexta-feira, com o mesmo rigor sobre as fintechs do que o atribuído às maiores instituições financeiras. Os ganhos do dia no segmento ficaram entre 1,51% (Santander Unit) e 2,35% (Bradesco ON). Itaú PN, principal papel do setor, subiu 2,08%. BTG fechou em alta de 1,07%. Os carros-chefes das commodities, Petrobras (ON +1,21%, PN +0,88%) e Vale (ON +0,04%), mostraram ganhos mais discretos no fechamento.