Coca-Cola injeta R$ 7 bilhões no Brasil e reforça papel estratégico da operação

A Coca-Cola registrou alta de 58% no lucro global no segundo trimestre deste ano, tendo o Brasil como um dos principais motores desse resultado. O País, já consolidado como o quarto maior mercado da companhia, receberá R$ 7 bilhões em investimentos ao longo de 2025, destinados à modernização de fábricas, ampliação logística e abertura de novas linhas de produção. A aposta se soma a uma trajetória de mais de 80 anos no País. O Sistema Coca-Cola Brasil é formado por sete grupos fabricantes e conta com 33 fábricas espalhadas pelo território nacional, responsáveis por produzir e distribuir um portfólio diversificado de bebidas. Presente em mais de 1 milhão de pontos de venda, a estrutura movimenta bairros, cidades e comunidades, gerando cerca de 570 mil empregos em sua cadeia de valor.

Segundo estudo da consultoria Steward Redqueen, a operação movimenta R$ 87,5 bilhões por ano, o equivalente a 0,7% do PIB. O comércio é o setor mais beneficiado, com R$ 28,2 bilhões em valor agregado, enquanto agricultores familiares e pequenos comerciantes mantêm vínculos diretos com a companhia. Na América Latina, onde o Brasil é protagonista, a empresa viu as receitas orgânicas avançarem 13% no segundo trimestre em relação a 2024, mesmo diante da queda de 2% nos volumes. Globalmente, a projeção é de crescimento de 5% a 6% em 2025. O cenário, porém, não elimina riscos: no Brasil, o consumo de bebidas enfrenta oscilações por conta da inflação de alimentos e da renda das famílias, além da crescente pressão regulatória sobre produtos açucarados. No consumo interno, a marca mantém a liderança. Segundo o estudo Brand Footprint Brasil 2025, da Worldpanel by Numerator, a Coca-Cola foi o produto mais escolhido pelos brasileiros, à frente de Ypê e Perdigão, alcançando 644 milhões de pontos de alcance ao consumidor (CRP, Consumer Reach Points). "Nosso modelo de negócios nos permite operar como um motor econômico robusto, promovendo emprego, renda e impacto direto na vida de milhares de famílias", afirmou a presidente da The Coca-Cola Company no Brasil e Cone Sul, Luciana Batista.