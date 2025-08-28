Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China se opõe ao plano do México de aumentar tarifas sobre Pequim

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, disse, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 28, que o país defende uma globalização econômica "universalmente benéfica e inclusiva" e se opõe ao unilateralismo, ao protecionismo e a medidas discriminatórias e excludentes de qualquer natureza. A declaração aconteceu ao ser questionado sobre o plano do governo do México de aumentar as tarifas sobre Pequim como parte da proposta orçamentária para 2026.

"O México é o segundo maior parceiro comercial da China na América Latina e a China é o terceiro maior destino de exportação do México. Nossa cooperação comercial e econômica beneficia ambos os lados", defendeu o porta-voz.

Segundo ele, a China também se opõe "firmemente" a medidas tomadas sob coerção para restringir a potência asiática ou minar seus direitos e interesses legítimos sob qualquer pretexto. "Acreditamos que o país em questão manterá sua independência e lidará adequadamente com os assuntos relevantes", acrescentou.

Tags

China

