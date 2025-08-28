Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após balanço da Nvidia

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Por André Marinho

São Paulo, 28/08/2025 - As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, após a reação negativa ao balanço da Nvidia realçar potenciais oportunidades em rivais do setor de semicondutores, principalmente na China.

A gigante americana ampliou lucro e receita no trimestre, mas investidores se preocuparam com os sinais de desaceleração das vendas, em meio a restrições dos EUA a exportações para os chineses.

O movimento contrastou com a resposta positiva aos números da Cambricon Technologies, uma das principais concorrentes da Nvidia no país asiático. A companhia havia divulgado ganhos que superaram as expectativas do mercado com folga.

Na esteira, o papel da empresa disparou 15,73% e contribuiu para a valorização de 1,14% do índice Xangai Composto, que encerrou em 3.843,60 pontos. O menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,55%, a 2.431,32 pontos.

Em Hong Kong, por outro lado, o Hang Seng cedeu 0,81%, a 24.998,82 pontos. Meituan despencou 12,55%, após a gigante de delivery revelar forte tombo do lucro no segundo trimestre.

Entre outras praças asiáticas, o índice Nikkei subiu 0,73% em Tóquio, a 42.828,79 pontos, na máxima do dia. O sul-coreano Kospi ganhou 0,29% em Seul, a 3.196,32 pontos, sob apoio da fabricante de chips SK Hynix (+3,27%). Em Taiwan, contudo, a ação da TSMC recuou 2,52%, o que favoreceu a baixa de 1,16% do índice Taiex, a 24.236,45 pontos.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 ganhou 0,22%, a 8.980,00 pontos, em Sydney.

Contato: [email protected]

