BC lança resolução com aprimoramentos no MED do Pix, com rastreamento de recursos

O Banco Central publicou nesta quinta-feira, 28, a sua resolução número 493, com aprimoramentos no Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix. Uma das novas funcionalidades vai permitir que o MED identifique possíveis caminhos de recursos, facilitando a devolução de valores em casos de fraude até 11 dias após a contestação.

O MED permite a devolução de recursos para vítimas de fraudes, golpes ou coerção. No entanto, hoje, a devolução dos recursos é feita apenas a partir da conta usada originalmente na fraude. Como os fraudadores conseguem transferir rapidamente os recursos para outras contas, muitas vezes o MED não consegue viabilizar a devolução.