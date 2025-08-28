Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC lança resolução com aprimoramentos no MED do Pix, com rastreamento de recursos

BC lança resolução com aprimoramentos no MED do Pix, com rastreamento de recursos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Banco Central publicou nesta quinta-feira, 28, a sua resolução número 493, com aprimoramentos no Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix. Uma das novas funcionalidades vai permitir que o MED identifique possíveis caminhos de recursos, facilitando a devolução de valores em casos de fraude até 11 dias após a contestação.

O MED permite a devolução de recursos para vítimas de fraudes, golpes ou coerção. No entanto, hoje, a devolução dos recursos é feita apenas a partir da conta usada originalmente na fraude. Como os fraudadores conseguem transferir rapidamente os recursos para outras contas, muitas vezes o MED não consegue viabilizar a devolução.

"O BC espera que, com essa medida, aumente a identificação de contas usadas para fraudes e a devolução de recursos, desincentivando fraudes. O compartilhamento dessas informações impedirá ainda o uso dessas contas para novas fraudes", diz o BC, em nota. A funcionalidade ficará disponível facultativamente a partir de 23 de novembro, e obrigatoriamente a partir de 2 de fevereiro.

A resolução 493 também estabelece o autoatendimento no MED, que vai ser disponibilizado nos ambientes Pix de todos os participantes a partir de 1º de outubro. Essa funcionalidade permitirá que uma transação seja contestada sem a necessidade de interação humana. A expectativa é que isso gere mais agilidade no processo de contestações.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar