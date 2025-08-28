Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banco central da Coreia do Sul mantém taxa básica de juros em 2,5% ao ano

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) manteve as taxas de juros inalteradas em 2,5% ao ano pela segunda reunião consecutiva. A decisão, anunciada nesta quinta-feira, 28, reflete a cautela quanto aos riscos de estabilidade financeira, mesmo com as elevações das projeções de crescimento econômico e a manutenção da política acomodatícia.

O BoK agora espera que a economia liderada pelas exportações cresça 0,9% este ano, em comparação com a projeção de maio de 0,8%. A previsão anterior de crescimento de 1,6% para 2026 foi mantida. A autoridade monetária também aumentou as previsões de crescimento dos preços, esperando que a inflação atinja uma média de 2,0% este ano e 1,9% em 2026, acima das projeções anteriores de 1,9% e 1,8%, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.

