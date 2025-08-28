Alckmin diz que conversou com a presidente do México sobre Embraer e vistos eletrônicos

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, anunciou que tratou com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, de temas relativos à Embraer e também conversou sobre vistos eletrônicos para facilitar o intercâmbio entre os dois países. "Conversamos sobre Embraer. Nós temos um pleito do cargueiro KC-390 para a indústria da defesa, e já houve uma compra importante da mexicana de 20 aviões da Embraer - a Embraer tem fábrica no México, tem mais de mil colaboradores no México, produz partes importantes do avião aqui no México", explicou Alckmin a jornalistas após a agenda, realizada no Palácio Nacional, na capital mexicana.

Ele informou também ter tratado com Sheinbaum sobre vistos eletrônicos para aumentar o turismo entre os dois países e disse ter convidado a presidente para a Conferência do Clima das Nações Unidas de 2025, a COP30, que será realizada na Amazônia paraense, em Belém, no mês de novembro. Acordos na área de saúde Alckmin também fez referência a avanços na pauta de saúde, com a assinatura de dois memorandos de entendimento. O primeiro documento foi assinado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o governo mexicano para cooperar no desenvolvimento e na produção de vacinas e terapias baseadas na tecnologia de RNA mensageiro (mRNA).