Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxa de juro deve permanecer nesse patamar restritivo por um período prolongado, diz Galípolo

Taxa de juro deve permanecer nesse patamar restritivo por um período prolongado, diz Galípolo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Banco Central, Gabriel Galipolo, disse nesta quarta-feira, 27, que a convergência da inflação à meta está em curso, mas ocorre de forma lenta e, justamente por isso, a autoridade monetária decidiu manter a taxa de juros em campo restritivo. A Selic está hoje em 15,00% ao ano.

"A gente vem reforçando que essa taxa de juros deve permanecer por um período prolongado nesse patamar restritivo, justamente porque a gente está num cenário de ter descumprido a meta", disse, Galípolo, em participação em palestra na abertura do 33º Congresso e Expo Fenabrave, com o tema "Conectando o Presente e o Futuro", da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em São Paulo.

Momentos antes, ele narrou a evolução dos juros desde 2023 até hoje. Galípolo ressaltou que, após um ciclo de cortes e de altas, a taxa básica de juros, a Selic estacionou em nível restritivo, tanto na série histórica do Banco Central como em relação aos pares do Brasil.

As expectativas de mercado e as projeções do Banco Central, segundo ele, ainda mostram que a convergência para a meta ocorre de forma lenta. "É isso que tem demandado uma política monetária mais restritiva", justificou.

O presidente do Banco Central voltou a dizer que a comunicação é parte fundamental da política monetária. "Este tipo de oportunidade é muito importante para o Banco Central porque o tema da comunicação é parte muito relevante da formulação da política e da execução da política monetária", afirmou.

Perda de força

Galípolo disse também que se a inflação sobe, a política monetária perde a força mesmo se o nível do juro estiver alto. Ele lembrou que o BC vinha num processo de flexibilização monetária desde o segundo semestre de 2023 até o final de 2024. "Se você tem um processo de aceleração da inflação, o que acaba acontecendo é que você está vendo a inflação andar e a taxa de juros - que nós chamamos de taxa de juros real -, ela está reduzindo. Ou seja, ao mesmo tempo que a meta está sendo perdida e está se desgarrando, você tem menos aperto monetário, a política vai estar fazendo menos do trabalho dela", explicou.

Recordou também que a taxa de juros nominal no Brasil hoje está em 15% ao ano, mas que o juro real desconta a inflação, a grosso modo. "A inflação come o juro nominal e o juro real é o juros nominal menos a inflação. Então, num processo de elevação da inflação, você está vendo a meta escapar e, simultaneamente, ficar menos apertada a política monetária, e deveria justamente estar apertada para perseguir a meta", continuou.

Ainda sobre o histórico, o banqueiro central salientou que a inflação fechou 2024 acima de 4,8% e com isso, mesmo com a banda de 1,5 ponto porcentual, houve estouro do objetivo perseguido pelo BC. "Então eu já assumo, em janeiro, tendo que escrever uma carta para o ministro da Fazenda justificando o por que a gente não conseguiu cumprir a meta de 2024."

Galípolo recordou depois que houve transição do modelo de meta de ano calendário para meta contínua, quando o BC passa a analisar a inflação mês a mês em 12 meses. Se a inflação estiver durante seis meses consecutivos acima da meta, o Banco Central tem que escrever uma outra carta. "Então eu tenho esse recorde que eu não me orgulho muito de ter sido presidente do Banco Central e ter que escrever duas cartas num ano só porque eu peguei a transição de modelo", disse.

Transmissão via crédito

O presidente do Banco Central avaliou que a economia brasileira é resiliente, mas dá sinais de transmissão da política monetária por meio do crédito. Ao entrar no tema, Galípolo voltou a falar que encontra dificuldade em explicar no exterior como, mesmo com juro alto, o Brasil continua a registrar um crescimento forte de seu Produto Interno Bruto (PIB).

Ele salientou também que as revisões para o PIB doméstico foram refeitas várias vezes ao longo dos últimos quatro anos, com as sucessivas surpresas para cima. Essa discussão, repetiu, levantou alguns questionamentos sobre a potência de política monetária. "Será que os canais de política monetária estão desimpedidos e funcionando de maneira como deveriam funcionar?", questionou, salientando que há três décadas o Brasil vive com taxas de juros bastante elevadas, quando comparado com seus pares.

Para o presidente do BC, o que foi visto nos últimos anos foi uma mudança na potência da política fiscal no estímulo da economia. Seria por causa da política fiscal, conforme Galípolo, que a economia acabou respondendo com mais crescimento do que se imaginava. Ele também falou que, ao produzir uma política tributária que é mais progressiva, e ter programas que também são mais progressivos do ponto de vista da distribuição de renda, aumenta-se a propensão a consumir e isso aumenta o dinamismo da economia. E cabe ao Banco Central, segundo seu presidente, tentar interpretar e entender o que está acontecendo de maneira objetiva.

"O que parece ter acontecido é que a renda tem se mostrado bastante resiliente. Estamos com o nível de desemprego mais baixo da série histórica, batendo 5,8%, dessazonalizado 5,7%, é o menor nível de desemprego da série histórica, e estamos com o nível mais alto de renda do trabalhador Então, mesmo com uma taxa de juros restritiva, a gente vê uma demanda mais forte", considerou Galípolo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar