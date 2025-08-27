Nvidia tem lucro ajustado de US$ 26,42 bilhões e faz projeção sem o H20 para China

A Nvidia reportou um lucro líquido de US$ 26,42 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2026, o que correspondeu a um aumento de 59% no comparativo com igual período anterior. O lucro por ação diluído ajustado foi de US$ 1,05, ante US$ 0,68 no segundo trimestre fiscal de 2025, enquanto analistas consultados pela FactSet previam um resultado de US$ 1,01 por ação. A receita total da companhia somou US$ 46,7 bilhões no trimestre, crescimento de 56% na base anual e ligeiramente acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 46 bilhões.

O segmento de data centers, que inclui chips e sistemas voltados para computação de inteligência artificial, registrou uma receita de US$ 41,1 bilhões, com avanço de 56% em relação ao ano anterior. O resultado ficou abaixo do US$ 41,3 bilhões esperados por analistas. A companhia disse que o forte crescimento foi impulsionado pela demanda pela acelerada plataforma de computação usada para modelos de linguagem de grande porte, aplicações de IA generativas e outros fatores. "Continuamos a impulsionar nossa arquitetura Blackwell, que cresceu 17% sequencialmente, incluindo nossa arquitetura mais recente, Blackwell Ultra", disse a empresa. A companhia projetou que seu faturamento no terceiro trimestre fiscal deve ser de US$ 54 bilhões, com uma variação para mais ou para menos de 2% em relação a esse valor. A companhia disse que não levou em conta dados de embarques do H20 para a China nessa projeção. O H20 é uma versão menos potente dos principais chips de IA da companhia.