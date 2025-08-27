Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad diz que não há hipótese de não haver compensação em projeto sobre isenção do IR

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 27, que não há hipótese de não haver compensação de receitas no projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Ele informou que vai se reunir nesta quarta-feira, às 14 horas, com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para tratar desse e de outros temas.

Haddad disse acreditar que parlamentares possam tentar reduzir a alíquota de 10% para super-ricos, mas avaliou que não há muitos caminhos para mudanças. Ele concedeu entrevista aos jornalistas do UOL.

Ele afirmou que retirar a compensação do PL da renda é o tipo de pauta-bomba que vai estourar no Brasil, não apenas para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

CPMI do INSS

Haddad defendeu ainda que tudo o que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode fazer pelo Brasil é ser séria.

Ele afirmou que é preciso haver punição para quem estiver envolvido nos crimes.

Lisa Cook no Fed

Perguntado sobre a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, Haddad respondeu que é preciso "algum nível de institucionalidade" para a democracia funcionar. Segundo Haddad, as pessoas estão inseguras em relação aos Estados Unidos.

O ministro acrescentou que o dólar continuará, por muitos anos, a servir como reserva de valor, a não ser que o governo norte-americano "continue errando".

