Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,04%
Pontos: 139.205,81
Máxima de +1,1% : 139.281 pontos
Mínima de -0,23% : 137.456 pontos
Volume: R$ 18,32 bilhões
Variação em 2025: 15,73%
Variação no mês: 4,61%
Dow Jones: +0,32%
Pontos: 45.565,23
Nasdaq: +0,21%
Pontos: 21.590,14
Ibovespa Futuro: +0,7%
Pontos: 141.440
Máxima (pontos): 141.750
Mínima (pontos): 139.550
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,51
Variação: +1,52%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,65
Variação: +0,72%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,43
Variação: +0,74%
Ambev ON
Preço: R$ 12,15
Variação: -0,25%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,08
Variação: +0,58%
Vale PNA
Preço: R$ 55,38
Variação: -0,05%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,80
Variação: -0,15%
Vale ON
Preço: R$ 55,38
Variação: -0,05%
Itausa PN
Preço: R$ 11,03
Variação: +1,38%
Global 40
Cotação: 746,054 centavos de dólar
Variação: +0,59%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4165
Venda: R$ 5,4170
Variação: -0,32%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,55
Venda: R$ 5,65
Variação: -0,41%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4422
Venda: R$ 5,4428
Variação: +0,39%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4700
Venda: R$ 5,6060
Variação: -0,34%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,4235
Variação: -0,27%
- Euro
Compra: US$ 1,1635 (às 17h46)
Venda: US$ 1,1636 (às 17h46)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3020
Venda: R$ 6,3030
Variação: -0,36%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4200
Venda: R$ 6,5180
Variação: -0,7%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.448,60 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,45%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente