Dirigente do Fed evita comentar sobre Lisa Cook, mas defende independência do BC dos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, evitou comentar sobre a demissão da diretora do BC dos Estados Unidos Lisa Cook, em entrevista à CNBC nesta quarta-feira, 27. Questionado diversas vezes, o dirigente comentou apenas que há um processo legal em andamento e que sempre viu a colega trazer muita "integridade" ao Fed, elogiando o trabalho de Cook.

"Ela é respeitada como economista", lembrou o dirigente.

Apesar de evitar comentar diretamente sobre o assunto, Williams defendeu a importância de manter a independência do Federal Reserve para garantir a estabilidade econômica dos Estados Unidos e para que os dirigentes consigam cumprir o mandato de controlar a inflação.

"O banco central foi feito para ter dirigentes independentes que possam tomar decisões de longo prazo e se distanciarem de pressões políticas que afetam somente o curto prazo", apontou Williams.

