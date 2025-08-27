Concessões do consignado privado praticamente dobram entre junho e julho, mostra BC

As concessões de crédito consignado para trabalhadores do setor privado praticamente dobraram na passagem de junho para julho. Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 27, elas passaram de R$ 2,589 bilhões para R$ 5,112 bilhões no período, uma alta de 97,5%. Na comparação com o mesmo mês de 2024, crescem 96,7%.

Os números refletem o impulso do novo modelo de consignado privado, o Crédito do Trabalhador, lançado pelo governo no fim de março. O saldo da modalidade cresceu 6,9% em julho, para um total de R$ 49,673 bilhões.