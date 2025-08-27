Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Concessões do consignado privado praticamente dobram entre junho e julho, mostra BC

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
As concessões de crédito consignado para trabalhadores do setor privado praticamente dobraram na passagem de junho para julho. Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 27, elas passaram de R$ 2,589 bilhões para R$ 5,112 bilhões no período, uma alta de 97,5%. Na comparação com o mesmo mês de 2024, crescem 96,7%.

Os números refletem o impulso do novo modelo de consignado privado, o Crédito do Trabalhador, lançado pelo governo no fim de março. O saldo da modalidade cresceu 6,9% em julho, para um total de R$ 49,673 bilhões.

A taxa média de juros do consignado privado caiu de 56,3% ao ano em junho para 55,5% em julho.

O governo espera que, com o Crédito do Trabalhador, o tomador migre para linhas com taxas mais baixas.

O comportamento dos juros no consignado privado, porém, tem registrado alta neste primeiro momento, refletindo a adaptação de instituições financeiras à modalidade e o interesse pelo segmento.

