Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chinesa Cambricon Technologies, rival da Nvidia, agrada em lucro com demanda por chips de IA

Chinesa Cambricon Technologies, rival da Nvidia, agrada em lucro com demanda por chips de IA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A fabricante de chips de inteligência artificial (IA) Cambricon Technologies, conhecida como a concorrente da Nvidia na China, registrou lucro líquido de 1,04 bilhão de yuans (US$ 150 milhões), revertendo a perda de 530 milhões de yuans (US$ 74,1 milhões) no mesmo período do ano passado, informou a empresa na noite da terça-feira, 26. No primeiro semestre, a receita da empresa cresceu cerca de 44 vezes, atingindo 2,88 bilhões de yuans (US$ 400 milhões).

A fabricante de chips atribuiu o salto na receita à crescente demanda por computação de IA e à sua colaboração com os principais fabricantes de modelos de IA e empresas de internet.

De acordo com a Guosheng Securities, a receita e o lucro líquido da Cambricon foram muito melhores do que o esperado. A projeção é de que a empresa mantenha sua lucratividade nos próximos trimestres à medida que a receita continue a crescer, disseram os analistas.

A empresa tem se beneficiado do impulso da China em IA, em meio à rivalidade tecnológica cada vez mais acirrada entre os EUA e a China, que está apostando na Cambricon, junto com outros designers de chips locais como a Huawei Technologies.

A Cambricon se tornou a segunda ação mais cara no mercado chinês continental, ficando atrás apenas da fabricante de bebidas alcoólicas Kweichow Moutai. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar