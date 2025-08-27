Bolsas da Europa tentam recuperação, mas ainda monitoram França e riscos ao Fed, antes de Nvidia

São Paulo, 27/08/2025 - As bolsas da Europa ensaiaram recuperação na abertura, mas têm dificuldades para firmar sinal único, enquanto persistem riscos políticos na França e ameaças à independência do Federal Reserve (Fed). Investidores operam em compasso de espera pelo balanço da Nvidia, que será divulgado após o fechamento dos negócios em Wall Street hoje.

Por volta das 06h35 (de Brasília), o índice Stoxx 600 subia 0,07%, a 554,61 pontos.

O CAC 40, referência em Paris, avançava 0,44%, após a queda de quase 2% na véspera. Os mercados já precificam as expectativas pela derrota do primeiro-ministro da França, François Bayrou, em votação de confiança marcada para 8 de setembro.

"Se o governo atual cair, podemos argumentar que a situação é potencialmente pior do que no ano passado, pois há menos esperança de um governo alternativo que possa implementar reformas fiscais", avalia o estrategista Mohit Kumar, do Jefferies.

A instabilidade política segue penalizando as ações de bancos, mais sensíveis a desdobramentos da economia doméstica. BNP Paris (-1,29%), Crédit Agricole (-0,89%) e Société Générale (-0,38%) estendem as perdas de ontem.