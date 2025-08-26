Trump diz que números de empregos nos EUA vão disparar com novas contratações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 26, durante discurso de abertura em reunião do gabinete do governo, que o número de empregos no país irá disparar com novas contratações. Ele classificou o desempenho da economia dos EUA como "bom" e observou que diversas indústrias já voltaram a estabelecer produção doméstica, destacando particularmente o setor automobilístico - citando como exemplo Ford e Stellantis - e o siderúrgico.

Segundo Trump, a produção doméstica de carros e de aço irá "saltar" nos próximos anos.