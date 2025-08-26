Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que números de empregos nos EUA vão disparar com novas contratações

Autor Agência Estado
Agência Estado
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 26, durante discurso de abertura em reunião do gabinete do governo, que o número de empregos no país irá disparar com novas contratações. Ele classificou o desempenho da economia dos EUA como "bom" e observou que diversas indústrias já voltaram a estabelecer produção doméstica, destacando particularmente o setor automobilístico - citando como exemplo Ford e Stellantis - e o siderúrgico.

Segundo Trump, a produção doméstica de carros e de aço irá "saltar" nos próximos anos.

O republicano reconheceu que o número de cargos públicos está caindo, mas afirmou que o número de empregos no setor privado está crescendo e são os que "importam" e "pagam bem de verdade".

Os comentários de Trump acontecem cerca de uma semana antes da publicação do principal relatório de empregos dos EUA, conhecido como payroll, que será divulgado em 5 de setembro.

EUA TRUMP

