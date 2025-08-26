Trump diz que acataria decisão de tribunais em caso de demissão de diretora do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a comentar a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, demitida por ele na noite da segunda-feira. Questionado sobre uma declaração em que os advogados de Cook afirmavam que contestariam a decisão judicialmente, o republicano afirmou que "acataria a decisão dos tribunais".

Ele também voltou a pedir taxas de juros mais baixas ao banco central dos Estados Unidos.