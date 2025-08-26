Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que acataria decisão de tribunais em caso de demissão de diretora do Fed

Autor Agência Estado
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a comentar a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, demitida por ele na noite da segunda-feira. Questionado sobre uma declaração em que os advogados de Cook afirmavam que contestariam a decisão judicialmente, o republicano afirmou que "acataria a decisão dos tribunais".

Ele também voltou a pedir taxas de juros mais baixas ao banco central dos Estados Unidos.

Durante reunião de gabinete na Casa Branca, o republicano voltou a pontuar que quer um fim para a guerra entre Rússia e Ucrânia, e que pode aplicar "sanções econômicas, sim, econômicas, contra a Rússia caso não cheguemos a um cessar-fogo".

Trump também disse que tem coisas "muito séries em mente se for preciso" para usar contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sem detalhar. "Sanções ou tarifas bem fortes são algumas maneiras que temos para acabar com a guerra na Ucrânia. Uma guerra econômica seria ruim para a Rússia", acrescentou.

