Secretário diz que EUA passarão a divulgar PIB e outras estatísticas econômicas em blockchain

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou nesta terça-feira, 26, que seu Departamento começará a divulgar estatísticas na blockchain. "Estamos ajustando os detalhes para usar blockchain no PIB", disse, sem dar mais detalhes sobre a medida.

Na mesma reunião de gabinete do presidente dos EUA, Donald Trump, Lutnick defendeu que o acordo de participação dos EUA na Intel "não é socialismo, é capitalismo".